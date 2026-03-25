Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава МИД Ирана обратился к России и Китаю с просьбой

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в ходе телефонных переговоров со своим китайским коллегой Ван И призвал ключевых членов Совета Безопасности ООН занять более решительную позицию в отношении действий Вашингтона и Тель-Авива.

Как сообщает телеканал Press TV, глава иранской дипломатии подчеркнул, что Тегеран рассчитывает на твердую позицию, прежде всего, России и Китая, а также на то, что они не позволят Соединенным Штатам использовать в своих интересах механизмы, предоставляемые Совбезом.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль инициировали масштабную военную операцию против Ирана. Ударам подверглись крупнейшие города страны, включая столицу Тегеран. В Белом доме объяснили начало боевых действий необходимостью нейтрализовать ракетную и ядерную угрозы, исходящие от Тегерана.

В результате авиаударов погибли высшие иранские руководители, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи. В ответ Корпус стражей исламской революции объявил о начале масштабной ответной операции, в ходе которой удары были нанесены по территории Израиля, а также по американским объектам, расположенным в ряде стран региона: Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ, Омане, Саудовской Аравии и Сирии.

Ранее сообщалось, что СМИ раскрыли требования США к Ирану из плана по урегулированию конфликта.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше