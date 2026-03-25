Новый завод по выпуску биопротезов клапанов сердца запустили в Кузбассе

«Компания “НеоКор” открыла в Кемерове новый завод по выпуску биопротезов клапанов сердца, используемых в сердечно-сосудистой хирургии. Кроме того, в 2027 году после завершения регистрационных действий на новой площадке планируется запуск нового производства транскатетерных клапанов сердца из тканей животного происхождения. Объем инвестиций составляет 346 миллионов рублей. Из них в виде льготного займа по совместной программе “Проекты развития” 90 миллионов рублей предоставил федеральный Фонд развития промышленности», — рассказали в фонде.