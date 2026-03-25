Исследование: спрос россиян на отдых в Геленджике на майские праздники вырос

На майские праздники 2026 года (с 1 по 11 мая) 73% бронирований приходится на российские направления. В этом году для путешествий на майские праздники россияне отдают предпочтение городам, подходящим для экскурсионного отдыха, мегаполисам, а также курортам Краснодарского края и Кавказских Минеральных Вод.
Таковы данные сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок», которые есть в распоряжении RT.
«Наибольший рост интереса показал Геленджик — число бронирований здесь увеличилось на 34% относительно аналогичного периода в прошлом году. В Краснодаре рост составляет 11%, в Казани — 9%», — рассказали аналитики.
По их словам, в топ-10 самых популярных направлений на майские праздники 2026 года вошли Санкт-Петербург, Казань, Москва, Нижний Новгород, Калининград, Сочи, Ярославль, Волгоград, Кисловодск и Зеленоградск.
«Средняя стоимость забронированной ночи составляет 6,5 тыс. рублей — на 5% выше, чем в 2025 году (6,2 тыс. рублей)», — заключили специалисты.
