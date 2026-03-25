Свыше 18 тыс. FPV-дронов «Гортензия» поставили в зону СВО с 2022 года

«В зону СВО с 2022 года поставлено более 18 тыс. многофункциональных FPV-дронов “Гортензия”. Сборка аппаратов осуществляется полностью в России. Это доступный по бюджету дрон массового производства, который ежедневно применяется в зоне спецоперации и показывает высокую эффективность. Мы готовы масштабировать выпуск дронов — возможности позволяют кратно масштабировать производство, в настоящее время осуществляем поиск новых заказчиков. Помимо дронов нами разработаны и успешно применяются различные ретрансляторы связи, подвесы и другие изделия», — заявили в организации.