Свыше 18 тыс. FPV-дронов «Гортензия» поставили в зону СВО с 2022 года

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Свыше 18 тыс. многофункциональных FPV-дронов «Гортензия» поставлено в зону спецоперации с 2022 года. Об этом ТАСС сообщили в компании-производителе.
«В зону СВО с 2022 года поставлено более 18 тыс. многофункциональных FPV-дронов “Гортензия”. Сборка аппаратов осуществляется полностью в России. Это доступный по бюджету дрон массового производства, который ежедневно применяется в зоне спецоперации и показывает высокую эффективность. Мы готовы масштабировать выпуск дронов — возможности позволяют кратно масштабировать производство, в настоящее время осуществляем поиск новых заказчиков. Помимо дронов нами разработаны и успешно применяются различные ретрансляторы связи, подвесы и другие изделия», — заявили в организации.
Аппарат «Гортензия» предназначен для поражения живой силы противника, укрытий, блиндажей, а также легкобронированной и бронированной техники. «Кроме того, FPV-дроны “Гортензия” могут использоваться для выполнения задач разведки с применением тепловизора или камеры высокого разрешения», — уточнил официальный представитель компании-разработчика.
В организации отметили, что в линейку дронов «Гортензия» входят различные версии аппаратов «Гортензия 7», «Гортензия 10». «В том числе созданы оптоволоконные версии данных дронов. Также в настоящее время в зоне СВО применяется FPV-дрон “Гортензия 10”, оснащенный РПГ, который позволяет осуществлять прицельное поражение живой силы противника, укрытий, бронетехники. Кроме того, доступна конфигурация дрона “Гортензия”, позволяющая нести тяжелый боеприпас типа ТМ», — заявили в организации.