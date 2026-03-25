Замглавы комитета Госдумы по обороне Швыткина похоронят 27 марта

КРАСНОЯРСК, 25 мар — РИА Новости. Замглавы комитета Госдумы по обороне Юрия Швыткина похоронят 27 марта в Красноярске, точное место пока не определено, сообщили РИА Новости в правительстве Красноярского края.
«Юрия Швыткина похоронят 27 марта, но точное место похорон пока не определено», — сказал собеседник агентства.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее сообщил, что Швыткин скоропостижно скончался на 61-м году жизни. Пресс-секретарь Юрия Швыткина Любовь Кауфман сообщала РИА Новости, что он умер в Москве в больнице.
