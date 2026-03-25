Замглавы комитета Госдумы по обороне Швыткина похоронят 27 марта

Замглавы комитета Госдумы по обороне Швыткина похоронят 27 марта в Красноярске.

Источник: © РИА Новости

КРАСНОЯРСК, 25 мар — РИА Новости. Замглавы комитета Госдумы по обороне Юрия Швыткина похоронят 27 марта в Красноярске, точное место пока не определено, сообщили РИА Новости в правительстве Красноярского края.

«Юрия Швыткина похоронят 27 марта, но точное место похорон пока не определено», — сказал собеседник агентства.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее сообщил, что Швыткин скоропостижно скончался на 61-м году жизни. Пресс-секретарь Юрия Швыткина Любовь Кауфман сообщала РИА Новости, что он умер в Москве в больнице.

Вячеслав Володин: биография, семья и личность спикера Госдумы РФ
Председатель Госдумы Вячеслав Володин — один из самых медийных политиков России. Он бережет от незнакомцев информацию о частной жизни, в то время как о его публичной деятельности известно многое. Собрали главные данные о его личности и семье и выяснили, как инженер-механик из глубинки сделал такую головокружительную карьеру.
Читать дальше