Военнослужащие «Запада» сбили 38 БПЛА и 67 тяжёлых квадрокоптеров ВСУ за сутки

Расчёты противовоздушной обороны и мобильные огневые группы «Западной» группировки войск за сутки перехватили почти 40 украинских беспилотников и 67 тяжёлых квадрокоптеров. Об этом сообщил глава пресс-центра Иван Бигма.

Источник: Life.ru

По словам Бигмы, ПВО сбили два управляемых авиационных боеприпаса, 38 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа и два барражирующих боеприпаса. Также уничтожены 67 тяжёлых квадрокоптеров, задействованных Вооружёнными силами Украины (ВСУ).

Ранее Life.ru писал, что социальное напряжение на Украине усилилось на фоне конфликтов между участниками боевых действий и уклоняющимися от мобилизации. Напряжение проявляется в семьях, на работе и в повседневной жизни. Эксперты указывают на риск долгосрочных последствий после завершения конфликта. Это может привести к устойчивым социальным противоречиям в будущем. Также указывается, что власти сталкиваются с нехваткой личного состава.

