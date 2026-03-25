Марочко: военные ВСУ стали чаще принимать наркотики в зоне спецоперации

«С начала текущего года по докладам командиров медицинских служб вооруженных формирований Украины вышестоящему командованию отмечается рост употребления личным составом всевозможных психотропных и наркотических веществ. Профилактические мероприятия, направленные на снижение пагубной статистики, не приносят желаемых результатов. В разговорах с психологами большинство военнослужащих говорят, что это помогает воевать, а после боев — расслабиться», — написал он на своей странице в «ВКонтакте», ссылаясь на данные, полученные из собственных источников.