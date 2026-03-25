Марочко: военные ВСУ стали чаще принимать наркотики в зоне спецоперации

ЛУГАНСК, 25 марта. /ТАСС/. Находящиеся в зоне спецоперации военнослужащие Вооруженных сил Украины стали чаще принимать психотропные препараты и наркотики. Украинское командование не в состоянии побороть рост употребления запрещенных веществ украинскими солдатами. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«С начала текущего года по докладам командиров медицинских служб вооруженных формирований Украины вышестоящему командованию отмечается рост употребления личным составом всевозможных психотропных и наркотических веществ. Профилактические мероприятия, направленные на снижение пагубной статистики, не приносят желаемых результатов. В разговорах с психологами большинство военнослужащих говорят, что это помогает воевать, а после боев — расслабиться», — написал он на своей странице в «ВКонтакте», ссылаясь на данные, полученные из собственных источников.
Военный эксперт уточнил, что служебные разбирательства в отношении украинских военных-наркоманов показали, что поставки наркотиков в ВСУ носят массовый характер, их в том числе доставляют и так называемые волонтеры. Кроме того, многие украинские солдаты по почте получают синтетические наркотики под видом тонизирующих веществ.
«Наши военнослужащие косвенно подтверждают данную информацию. На ЛБС все чаще стали выявлять случаи неадекватного поведения украинских боевиков. Один из таких эпизодов вчера заснят нашими бэпэлашниками, работающими на харьковском направлении. Недалеко от позиций два украинских боевика “входили в транс” около 20 минут, после чего в неадекватном состоянии их эвакуировали сослуживцы», — добавил Марочко.