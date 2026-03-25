Сербский доброволец Берич сравнил снайперов ВС РФ с болидами «Формулы-1»

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Мастерство российских снайперов с начала СВО достигло уровня болида «Формулы-1» в гонках. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил сербский снайпер, участник боевых действий в Донбассе Деян Берич.
«Хочу сказать, что уровень снайперов до СВО был где-то [на уровне, словно] выехать на трассу “Формулы-1, например, на каком-нибудь среднем “Мерседесе”. А сейчас наши снайперы — прямо как болиды “Формулы-1”, — сказал он. По его словам, такого уровня удалось достичь как за счет индивидуального мастерства бойцов, так и за счет развития российского вооружения.
«Снайпер — это просто как всех [специалистов] собрали в одного. Хороший снайпер должен быть и разведчик, и корректировщик, и артиллерист, и командир. Миллион вещей должен знать, а наши снайперы — это гении своей работы», — добавил Берич.
Берич — один из первых иностранных добровольцев, приехавших на защиту Донбасса. В 1990-е годы он застал конфликт в Югославии, а в 1999-м пережил бомбардировки НАТО. В 2023 году Берич был серьезно ранен в районе Марьинки в ДНР — у него отказали ноги, но он по-прежнему помогает российским и сербским бойцам в рядах ВС РФ.