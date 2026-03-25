ВСУ применили нестандартные частоты при атаке БПЛА на Донецк

Украинские военные использовали нестандартные радиочастоты при атаке беспилотников на Донецк. Об этом сообщил замгендиректора компании «Тень» Дмитрий Садовник, пишет РИА «Новости».

«В минувшее воскресенье по Донецку была осуществлена массированная атака с применением БПЛА. В ходе применения БПЛА были зафиксированы нестандартные радиочастотные диапазоны управления и передачи видеосигнала. Речь идёт о диапазоне около 7,2 ГГц», — сказал Садовник.

Эксперт пояснил, что использование такого диапазона требует специального оборудования. Речь идёт о видеопередатчиках, антеннах и приёмных модулях, которые поддерживают высокочастотный спектр. По его оценке, это указывает на участие подготовленных подразделений с расширенными возможностями в области радиосвязи и управления дронами.

Ранее сообщалось, что Россия фиксирует рост числа атак беспилотников со стороны ВСУ. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявлял о беспрецедентном количестве таких ударов по российским регионам. По его словам, атаки затрагивают не только приграничные территории, но и центральные регионы, включая Московскую область. Российская сторона поднимает этот вопрос на международных площадках и указывает на угрозу гражданской инфраструктуре.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше