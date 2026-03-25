Азаров: договариваться о постконфликтном устройстве мира должны РФ, КНР и США

По словам Азарова, в случае с Украиной «необходимо говорить о переходном периоде, о договоренности между крупными державами». «Послевоенное устройство Германии, например, и всего мира решалось ведь не на каких-то организациях, форумах и так далее, все решалось на узкой встрече. Никакая Мальта не участвовала, и никакие Голландии, Бельгии и так далее, — напомнил он. — Участвовали те крупные игроки, которые определили победу над Гитлером, определили установление мира. И вот они и решили, какой быть Германии, как ей бороться с последствиями нацизма, как строить свою экономику, как жить остальному миру. Это логика жизни, логика экономики и политики».