Азаров: договариваться о постконфликтном устройстве мира должны РФ, КНР и США

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Крупные игроки с большим политическим, экономическим и военным весом, такие как Россия, Китай и США, должны договариваться о постконфликтном устройстве мира. Об этом заявил в интервью ТАСС бывший премьер-министр Украины (занимал пост в 2010—2014 годах) Николай Азаров.
«Китай, США, Россия, может, еще одна, максимум две страны, но с действительно с большим политическим, экономическим и военным весом должны садиться и диктовать всем остальным условия будущего мира. Диктовать, а не уговаривать. Кого ты будешь уговаривать? Киевский режим?» — заявил экс-премьер.
По словам Азарова, в случае с Украиной «необходимо говорить о переходном периоде, о договоренности между крупными державами». «Послевоенное устройство Германии, например, и всего мира решалось ведь не на каких-то организациях, форумах и так далее, все решалось на узкой встрече. Никакая Мальта не участвовала, и никакие Голландии, Бельгии и так далее, — напомнил он. — Участвовали те крупные игроки, которые определили победу над Гитлером, определили установление мира. И вот они и решили, какой быть Германии, как ей бороться с последствиями нацизма, как строить свою экономику, как жить остальному миру. Это логика жизни, логика экономики и политики».