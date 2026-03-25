Попавший под санкции ЕС журналист Боке хочет жить и работать в России

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Французский журналист Адриан Боке, попавший в санкционный список Евросоюза после серии репортажей из Бучи и с Донбасса, в беседе с РИА Новости рассказал, что хочет жить и работать в России, его семья также готова переехать.
Евросоюз 16 марта ввел санкции против российских журналистов, среди которых оказался и уроженец Франции Боке, который получил российский паспорт в марте 2023 года. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в России Боке ничего не будет угрожать.
«Я горжусь тем, что я получил российский паспорт. Я хочу жить в России, работать в России», — сказал Боке, отвечая на вопрос РИА Новости о том, каким он видит свое будущее.
Собеседник агентства отметил, что когда-нибудь он мог бы вернуться во Францию, но при другом правительстве, так как при действующем президенте Эммануэле Макроне это невозможно.
«Мои дочь и родители готовы покинуть Францию и жить со мной в России, однако из-за замороженных счетов у них сейчас нет финансовой возможности выехать из Франции», — указал Боке.
Журналист также подчеркнул, что опасается за безопасность своих близких, оставшихся во Франции.
«Чтобы быть уверенным в ее (дочери — ред.) безопасности, ей и моим родителям нужно сначала покинуть Францию и въехать в дружественную России страну, чтобы оттуда заниматься оформлением необходимых документов. Я не хочу подвергать ее опасности: во Франции действует много проукраинских группировок, которые могут ей навредить», — сказал Боке.
Ранее в беседе с РИА Новости Боке заявил, что его преследуют в Европе из-за серии репортажей из Бучи, в которой он рассказал, что это была постановка. Боке также поделился, что из-за санкций его пожилых родителей выселяют из их дома во Франции, а их банковские счета заморожены.