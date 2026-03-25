Россиянам рассказали, как выявить шпионские программы в гаджетах

Мошенники могут устанавливать на смартфоны, планшеты и компьютеры скрытые шпионские программы. Выявить их можно с помощью антивирусов и специальных приложений, сообщила ТАСС эксперт платформы «Мошеловка» Александра Пожарская.
По её словам, вредоносное ПО устанавливается в фоновом режиме, почти не занимает память и не требует разрешений доступа. Поэтому владелец устройства может не замечать никаких изменений в работе гаджета.
Чтобы обезопасить себя, Пожарская рекомендовала следить за подозрительными действиями устройств, отключать их от питания и интернета при появлении подозрений на взлом, менять пароли от аккаунтов и обновлять программное обеспечение, приложения и защитные решении.
Ранее председатель совета по противодействию технологическим правонарушениям КС НСБ России Игорь Бедеров рассказал в беседе с RT, что признаки взлома аккаунта в соцсетях и мессенджерах — это не технические сбои, а конкретные действия, которые можно отследить.