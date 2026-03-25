Боец рассказал об огневом контроле ВС России в Константиновке

РИА Новости: львиная доля Константиновки находится под огневым контролем ВС РФ.

Источник: © РИА Новости

ДОНЕЦК, 25 мар — РИА Новости. Львиная доля Константиновки в ДНР уже находится под контролем ВС России и основные удары операторы беспилотников наносятся по целям за городом, рассказал РИА Новости начальник расчета БПЛА 1-го батальона 75-го отдельного полка беспилотных систем «Южной» группировки с позывным «Саныч».

«Сейчас львиная доля взята нашими войсками, поэтому мы больше “работаем” за Константиновкой», — сообщил «Саныч».

Боец уточнил, что основная цель в Константиновке — это логистика противника, а также пункты управления дронами и личный состав ВСУ.

«Вот этой ночью мой напарник поразил укрытие личного состава в помещении — “в елочку” (точно по прицелу — ред.) вошел. Днем ранее я удачно “отработал” пункт управления БПЛА противника — тоже “в елочку”, это было в Кондратьевке, самое начало Дружковки», — добавил собеседник агентства.

По его словам, дистанции более 40 километров и попытки противодействия в воздухе не уменьшают эффективность ударов российских войск по тыловым целям ВСУ.

В распоряжении агентства имеются кадры объективного контроля уничтожения целей противника в районе Константиновки.

В середине марта начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов сообщил, что более 60% территории Константиновки находится под контролем ВС РФ, уличные бои идут в северо-восточной части этого населенного пункта. По его словам, ВС РФ вышли на юго-западные окраины Константиновки и продолжают наступать вглубь городской застройки.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше