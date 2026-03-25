Экс-премьер Азаров призвал передать ключевые решения по Украине крупным странам

Постконфликтное устройство мира должно определяться крупнейшими державами, сообщает ТАСС со ссылкой на бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова.

По его мнению, ключевые решения должны принимать страны с наибольшим политическим, экономическим и военным влиянием, включая Россию, Китай и США. Он считает, что такие государства способны выработать условия будущего миропорядка.

Азаров также высказался о ситуации вокруг Украины. По его оценке, урегулирование конфликта требует переходного периода и согласованных решений на уровне крупных международных игроков.

В качестве примера он привел послевоенное устройство Германии, которое, по его словам, определялось узким кругом государств без широкого участия других стран и международных площадок.

Экс-премьер отметил, что подобный подход соответствует логике международной политики и экономики.

