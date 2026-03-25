Около 290 военных США пострадали за время войны с Ираном, утверждает CNN

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Около 290 военных США пострадали за время войны с Ираном, утверждает телеканал CNN со ссылкой на неназванного представителя Центрального командования (CENTCOM) американских вооруженных сил.
«Около 290 американских военнослужащих пострадали в ходе боевых операций против Ирана», — говорится в сообщении телеканала.
Как отмечается, 255 из них вернулись в строй.
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта — 28 февраля — под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер, аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения — уже более 1,3 тысячи гражданских, более 20 тысяч были ранены.