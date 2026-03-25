ТАСС: в Харьковской области при форсировании реки пропала рота ВСУ

В российских силовых структурах уточнили, что речь идет о 2-й роте 1-го батальона 159-й отдельной механизированной бригады.

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Практически вся 2-я рота 1-го батальона 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ пропала без вести при попытке форсирования реки Волчьей между селами Волоховка и Бочково в Харьковской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«Анализ некрологов уничтоженных противников подтвердил, что подразделения 159-й отдельной мехбригады понесли существенные потери при попытке форсирования реки Волчьей между селами Волоховка и Бочково. На данном участке фронта пропала без вести практически вся 2-я рота 1-го батальона 159-й бригады ВСУ», — сказал собеседник агентства.