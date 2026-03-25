Эксперт Джерачи: ЕС и США не союзники

БОАО /Китай/, 25 марта. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Политика Белого дома все больше свидетельствует об отсутствии союзнических отношений между Евросоюзом и США. Об этом корреспонденту ТАСС заявил бывший заместитель министра экономического развития Италии профессор Микеле Джерачи.
«Отношения между Европой и США в течение последних 80 лет были основаны на ложном предположении, что мы союзники, однако это не так. Это касается как Италии и Германии, которые проиграли Вторую мировую войну, так и Франции и даже Великобритании, [которая уже не входит в ЕС], — сообщил он в интервью на Боаоском азиатском форуме (БАФ), который открылся на востоке островной провинции Хайнань. — Европейско-американские отношения можно назвать дружескими, но это не равноправное партнерство: всегда был младший [Европа] и старший [Соединенные Штаты] партнер».
По словам Джерачи, утверждение, что США — союзники, оказало глубокое влияние на сознание европейцев. «А теперь люди вдруг осознали, что это никогда не было правдой, и благодаря [президенту США Дональду] Трампу они наконец-то поняли, что мы не друзья и не союзники, — пояснил он. — Как если бы вы долгое время считали кого-то своим другом, а потом этот человек вдруг говорит, что на самом деле он просто использовал вас. Это как пощечина».
Противоречивая ситуация в руководстве ЕС.
Кроме того, как отметил профессор, нынешнее европейское руководство, будь то в Италии, в Бельгии, в Германии, Франции или Великобритании, «не готово к международным отношениям и не знает, что делать».
«Я хочу быть вежливым, но они [руководители ряда стран Евросоюза] совершенно бесполезны и не знают, как решать проблемы, ведь они этому не учились», — сказал эксперт. По его словам, именно поэтому, к примеру, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас будет неспособна вести содержательный и конструктивный диалог с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
«В этом и заключается большая проблема: для начала нам нужно изменить культуру. Ведь мы находимся в состоянии пробуждения, осознания того, что мы не союзники Соединенных Штатов, а, возможно, младший дружественный партнер, — пояснил профессор. — И что же нам теперь делать? Мы не знаем, потому что люди, которые стоят у руля, не способны решить эту новую проблему».
Как уточнил Джерачи, власти Евросоюза «должны понять, что реальность уже не та», какой Европа ее знала.