Отмечается, что происходящее в Персидском заливе «сорвало русофобские планы Еврокомиссии». В итоге обсуждение «полного и окончательного мазохистского запрета на импорт нефти из России», которое было запланировано на 15 апреля, отложили на более поздний срок, сказано в статье.
Также на решение ЕС повлиял раскол среди членов организации в вопросе нефтяных поставок. В частности, нефть по трубопроводу «Дружба» продолжают получать Венгрия и Словакия, благодаря исключению, которое новый пакет санкций должен был отменить.
24 марта глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что странам Евросоюза «пришлось» отказаться от российского газа «за одну ночь». Она также признала, что этот шаг был «болезненным».
Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что страны ЕС могут в полной мере насладиться успехом своей русофобской программы без нефти и газа.
При этом 22 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался, что оплата счетов за энергоресурсы стала проблемой номер один для европейских стран, вытеснив из поля зрения конфликт на Украине.