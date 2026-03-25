Эксперт Джерачи: трения Китая с Японией исчезнут с ослаблением влияния США

«Япония и Филиппины — это, по сути, две западные страны в Тихоокеанском регионе. Когда я говорю “западные”, я имею в виду государства, находящиеся под сильным геополитическим влиянием США, — сказал эксперт в ходе Боаоского азиатского форума (БАФ), который открылся на Хайнане. — У Китая и Филиппин есть проблемы, связанные с рыболовством [в Южно-Китайском море], а у КНР и Японии — со спорными островами [в Восточно-Китайском море] и с высказываниями японского премьера Санаэ Такаити [о Тайване]. Я думаю, Токио и Маниле удастся решить эти вопросы, если влияние, оказываемое на них США, уменьшится».