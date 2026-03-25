Эксперт Джерачи: трения Китая с Японией исчезнут с ослаблением влияния США

БОАО /Китай/, 25 марта. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Япония и Филиппины смогут преодолеть геополитические трения с Китаем в случае ослабления влияния США в Азиатском регионе. Об этом корреспонденту ТАСС заявил бывший заместитель министра экономического развития Италии профессор Микеле Джерачи.
«Япония и Филиппины — это, по сути, две западные страны в Тихоокеанском регионе. Когда я говорю “западные”, я имею в виду государства, находящиеся под сильным геополитическим влиянием США, — сказал эксперт в ходе Боаоского азиатского форума (БАФ), который открылся на Хайнане. — У Китая и Филиппин есть проблемы, связанные с рыболовством [в Южно-Китайском море], а у КНР и Японии — со спорными островами [в Восточно-Китайском море] и с высказываниями японского премьера Санаэ Такаити [о Тайване]. Я думаю, Токио и Маниле удастся решить эти вопросы, если влияние, оказываемое на них США, уменьшится».
Как пояснил эксперт, Вашингтон при возникновении каких-либо трений между странами региона, намеренно пытается их преувеличить. «Я хочу быть оптимистом, но факт остается фактом: Соединенные Штаты демонстрируют миру, что они уже не такой надежный партнер. Думаю, жители Филиппин и в Японии начинают понимать, что им нужно позаботиться о себе и избавиться от этого влияния США в Маниле и Токио», — добавил он.
Джерачи пояснил, что Филиппины и Япония смогут урегулировать разногласия с КНР, поскольку без воздействия со стороны США они «сосредоточатся на решении тех проблем, которые действительно существуют», или, «по крайней мере, будут подходить к решению, исходя из собственных национальных интересов, а не из того, что им говорит американская сторона».
«И тогда политики этих двух стран — Филиппин и Японии — вернутся к реальной стратегии. То же самое, кстати, касается Южной Кореи» — подытожил он.
Трения Китая с Филиппинами и Японией.
Пекин несколько десятилетий ведет споры с рядом стран по поводу принадлежности отдельных зон в Южно-Китайском море, где на шельфе были обнаружены значительные запасы углеводородов. Эти вопросы касаются и Филиппин.
Прежде Такаити, комментируя ситуацию с Тайванем, высказалась за пересмотр 9-й статьи конституции, которая провозглашает, что ее страна «на вечные времена отказывается от войны как суверенного права нации, а также от угрозы или применения вооруженной силы как средства решения международных споров». В ней говорится также, что Япония «впредь не будет создавать сухопутные, морские и военно-воздушные силы, равно как и другие средства войны».
Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887−1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайбэй сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции Пекина, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, это один из регионов КНР.