Космический тренажер, летающий радар, воздушный пожарный: «профессии» самолета Ил-76

Самолет начали разрабатывать в 1966 году в ОКБ им. С. В. Ильюшина, а в следующем году генеральный конструктор Сергей Ильюшин утвердил техническое предложение по нему. Созданием новой машины руководил заместитель генерального конструктора Генрих Новожилов, который вскоре возглавит ОКБ. Техническое задание Военно-воздушных сил СССР предъявляло к первому советскому реактивному транспортному самолету жесткие требования. «Военные предполагали, что во время [вероятной] войны все взлетно-посадочные полосы будут мгновенно уничтожены, поэтому нам был задан самолет Ил-76, который перевозил бы 20 т десантной нагрузки на расстояние 5 тыс. км и предназначался для относительно небольшой полосы длиной до 2,2 тыс. м», — вспоминал Новожилов.
Пермское конструкторское бюро создало турбореактивные двигатели Д-30КП с тягой в 12 т, способные поднять в воздух тяжелую машину. Чтобы обеспечить нужные взлетно-посадочные характеристики, разработали крыло с развитой механизацией. Во избежание попадания песка, камней и мусора отсек выпущенного шасси закрывался створками — такого не было ни у одного подобного самолета. Всего в ходе создания самолета получили более 200 авторских свидетельств и свыше 30 международных патентов на конструкцию и системы. Максимальная взлетная масса Ил-76 достигает 170 т, он поднимает до 47 т, способен десантировать 128 парашютистов, а с грузом в 20 т может пролететь 6 100 км.
Взлетать или нет?
Опытный образец Ил-76 строили в Москве, в кластере авиапредприятий вокруг аэродрома на Ходынском поле. Когда первая машина была готова, возник вопрос: как доставить ее в Летно-исследовательский институт (ЛИИ) им. М. М. Громова в Жуковском для испытаний? На тот момент летное поле недалеко от центра столицы, обраставшее жилой застройкой, практически не использовали. Альтернативой стала бы операция по разбору машины, перевозке ее по частям и последующей сборке. Согласно расчетам ильюшинцев, длины полосы должно было хватить, а самолет смог бы продолжить взлет даже при отказе одного из четырех двигателей. Ильюшин одобрил вылет, затем подготовку проанализировал летчик-испытатель Марк Галлай, заместитель председателя методического совета Министерства авиационной промышленности СССР по летным испытаниям.
«Если говорить откровенно, Марк Лазаревич заколебался, — вспоминал Новожилов. — Потом спрашивает шеф-пилота КБ Ильюшина Эдуарда Кузнецова: “Эдик, а ты давно на этот аэродром садился?” Тот отвечает: “Вообще-то давно”. Но в конце концов Марк Лазаревич взлет разрешил».
Перегон в Жуковский стал одновременно и первым испытательным полетом нового транспортного самолета. Затем он установит множество рекордов для своего класса, будет выпущен в десятках вариантов. За универсальность его называют «самолетом ста профессий».
Ил-76МДК: полет внутри самолета.
Когда человечество вступало в эру пилотируемой космонавтики, многие из факторов космического полета были неизвестны. Как организм космонавта перенесет невесомость, сохранит ли пилот космического корабля способность работать в таких условиях? Члены первого отряда космонавтов проходили тренировки в самолетах, летевших по специальной траектории для создания нулевой перегрузки: набор максимальной высоты, а затем спуск. Сначала для этого применялся двухместный вариант реактивного истребителя МиГ-15 с тесной кабиной. В 1960 году начали разрабатывать летающую лабораторию на основе пассажирского лайнера Ту-104. Ее салон позволял исследователям испытать чувство парения в невесомости, проверить оборудование и макеты элементов космических кораблей.
Но и его размеры перестали отвечать требованиям. С 1972 года в ОКБ Ильюшина с участием молодых специалистов начали создавать самолет-лабораторию Ил-76К («космический»). Базовую конструкцию самолета переработали так, чтобы он выдерживал повторяющиеся перегрузки при выходе из спуска, кабину оснастили мягкими материалами и поручнями. В 1981 году «космический» самолет совершил первый полет. Если Ту-104 позволял воссоздавать невесомость в течение 15 с, то Ил-76К мог находиться в этом режиме 25 с. Всего выпустили три такие машины.
В 1988 году появился новый «космический» тренажер — Ил-76МДК («модифицированный дальний космический»). Серия из трех самолетов продолжает использоваться в Роскосмосе и сегодня, причем на его борту могут оказаться не только космонавты. Например, вместительный салон лаборатории позволил американской рок-группе OK Gо в 2015 году впервые в мире снять клип в условиях невесомости. Внутри Ил-76МДК воссоздали салон пассажирского лайнера, в котором развивался сюжет. Для съемок потребовался 21 сеанс нулевой перегрузки.
Ил-76ЛЛ: двигатель на замену.
Еще одна «профессия» Ил-76 — испытатель авиационных двигателей. Такую машину используют в ЛИИ им. М. М. Громова. В модификации Ил-76ЛЛ («летающая лаборатория») один из штатных двигателей заменяется на экспериментальный. К примеру, такую проверку проходил ПД-14 — двигатель нового поколения, который устанавливается на российский среднемагистральный пассажирский самолет МС-21−310. Как отмечалось в репортаже Первого канала об испытаниях двигателя, в самолет-лабораторию установили аппаратуру, которая измеряла около 1 тыс. параметров работы ПД-14.
Ил-76ЛЛ неоднократно демонстрировали на Международном авиакосмическом салоне (МАКС) в Жуковском. В разные годы там показывали самолет с турбовентиляторным двигателем НК-93 для перспективного транспортного самолета, турбовинтовым двигателем серии ТВ7−117, которыми оснащаются новые гражданские региональные самолеты Ил-114−300.
Ил-76ТД для МЧС: «Ильюшин» против пожаров.
Просторный салон и высокая грузоподъемность позволяют использовать Ил-76 для тушения пожаров. Его модификация Ил-76ТД («транспортный дальний») применяется МЧС России с установленными выливными авиационными приборами ВАП-2. Это средство пожаротушения состоит из двух соединенных между собой резервуаров длиной 21 м, которые вмещают до 42 т жидкости. При опустошении одновременно двух баков «летающий пожарный» способен погасить пламя в полосе длиной свыше 500 м и шириной больше 100 м. Система является съемной и может быть смонтирована на самолете за два часа.
Ил-76ТД широко используются как на территории России, так и других стран. В 2017 году самолет МЧС РФ боролся с возгораниями лесов в Чили на направлениях с наиболее сложной обстановкой — там, где пламя подступало к населенным пунктам. В том же году по запросу правительства Республики Армения Ил-76 МЧС РФ спасал от огня заповедник «Хосровский лес».
А-50: сверху видно все.
В 1965 году в Советском Союзе был принят на вооружение авиационный комплекс дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО) — «летающий радар». Радиолокационная станция, поднятая высоко над землей, позволяла обнаруживать цели на расстоянии сотни километров. Основой комплекса ДРЛО стал самолет Ту-126, разработанный на базе пассажирского лайнера Ту-114.
К 1970-м годам военная авиация перешла к тактике низковысотных атак, появились крылатые ракеты, летящие на предельно малых высотах. Для раннего обнаружения таких целей в таганрогском авиационном ОКБ (теперь — ТАНТК имени Г. М. Бериева в составе Объединенной авиастроительной корпорации) совместно с НПО «Вега» (ныне — концерн «Вега» в составе холдинга «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех») приступили к созданию новой машины. Она создавалась на базе Ил-76.
Впервые комплекс, получивший название А-50, поднялся в небо в 1978 году. Его аппаратура способна видеть низколетящие цели на расстоянии 200−400 км, на обычной высоте — до 600 км, одновременно сопровождать 60 объектов и наводить на них до 12 истребителей. С 2011 года в Вооруженные силы России поступает модернизированный комплекс ДРЛО А-50У, обладающий расширенными возможностями. Самолет востребован не только в России. По словам главы Ростеха Сергея Чемезова, машина «на экспорт идет очень хорошо».
Ил-76МД-90А: полет продолжается.
Новейшая модификация транспортного самолета — Ил-76МД-90А. Это результат глубокой переработки Ил-76МД. Новинка получила усиленное крыло и более энергоемкое шасси, двигатели ПС-90А-76, обеспечивающие меньший расход топлива. Новое цифровое бортовое радиоэлектронное оборудование повысило безопасность полета, удобство работы экипажа. Самолет, совершивший первый полет в 2012 году, выпускается серийно, на поточной линии окончательной сборки.
Экспортный вариант самолета Ил-76МД-90А (Э) — участник международных выставок вооружения последних лет и наиболее крупный российский экспонат. В 2024 году генеральный директор компании «Рособоронэкспорт» Александр Михеев сообщил ТАСС, что к самолету, представленному в новом техническом облике, было приковано повышенное внимание.
Самолет с более чем полувековой историей продолжает широко эксплуатироваться в России и за рубежом. Заложенный при разработке модернизационный потенциал позволяет спустя более чем полвека создавать современные модификации Ил-76.
Виктор Бодров.