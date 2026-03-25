Космический тренажер, летающий радар, воздушный пожарный: «профессии» самолета Ил-76

Опытный образец Ил-76 строили в Москве, в кластере авиапредприятий вокруг аэродрома на Ходынском поле. Когда первая машина была готова, возник вопрос: как доставить ее в Летно-исследовательский институт (ЛИИ) им. М. М. Громова в Жуковском для испытаний? На тот момент летное поле недалеко от центра столицы, обраставшее жилой застройкой, практически не использовали. Альтернативой стала бы операция по разбору машины, перевозке ее по частям и последующей сборке. Согласно расчетам ильюшинцев, длины полосы должно было хватить, а самолет смог бы продолжить взлет даже при отказе одного из четырех двигателей. Ильюшин одобрил вылет, затем подготовку проанализировал летчик-испытатель Марк Галлай, заместитель председателя методического совета Министерства авиационной промышленности СССР по летным испытаниям.