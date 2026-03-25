ТАСС: готовивший ложные доклады командир ВСУ готовится к увольнению

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Командир 14-го армейского корпуса ВСУ Павел Житняк, предоставлявший ложные доклады о положении военнослужащих в Сумской области, готовится к увольнению из армии. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
«Командир 14-го армейского корпуса ВСУ полковник Павел Житняк (22.08.1982 г. р.), отвечающий за данный участок фронта, не стал дожидаться выводов комиссии Генштаба ВСУ и обратился якобы за медицинской помощью. В настоящее время проходит лечение в военном госпитале в Сумах, где для старшего офицера освободили несколько палат. По имеющейся у нас информации, Житняк готовится к прохождению ВЛК (военно-лечебной комиссии — прим. ТАСС) и увольнению из ВСУ», — сказал собеседник агентства.
Ранее силовики сообщили, что Генштаб ВСУ, военная контрразведка и Государственное бюро расследований Украины обвинил командование 14-го армейского корпуса в подаче ложных докладов о положении украинской армии в Сумской области. В зону ответственности корпуса входит участок от Краснопольского района Сумской области до Волчанского Харьковской. По данным силовиков, командиры 14-го армейского корпуса на протяжении месяца скрывали от Генштаба ВСУ реальную ситуацию в районе освобожденного бойцами группировки войск «Север» села Покровка, заявляя о полном огневом контроле над населенным пунктом.