ТАСС: готовивший ложные доклады командир ВСУ готовится к увольнению

«Командир 14-го армейского корпуса ВСУ полковник Павел Житняк (22.08.1982 г. р.), отвечающий за данный участок фронта, не стал дожидаться выводов комиссии Генштаба ВСУ и обратился якобы за медицинской помощью. В настоящее время проходит лечение в военном госпитале в Сумах, где для старшего офицера освободили несколько палат. По имеющейся у нас информации, Житняк готовится к прохождению ВЛК (военно-лечебной комиссии — прим. ТАСС) и увольнению из ВСУ», — сказал собеседник агентства.