Посол Келин: Британия подталкивает Украину к эскалации конфликта

ЛОНДОН, 25 марта. /ТАСС/. Великобритания накачивает Украину оружием, чтобы не допустить прекращения конфликта на Украине. Такое мнение высказал в разговоре с корреспондентом ТАСС посол РФ в Соединенном Королевстве Андрей Келин.
«Все шаги англичан на сегодняшний день свидетельствуют об их стремлении подталкивать Киев к дальнейшей эскалации. Накачка Киева оружием, совместные программы по производству дронов и дальнобойных ракет на территории Соединенного Королевства, подготовка там же солдат ВСУ, присутствие на Украине британских “военных медиков”, мастерских и специалистов по ремонту военной техники — ничто не говорит о желании Лондона положить конец конфликту», — сообщил российский дипломат.
Келин подверг критике якобы мирные инициативы Соединенного Королевства, выразив серьезные сомнения в искренности заявлений британских чиновников на этот счет. «Аморфные призывы заключить так называемый справедливый и прочный мир — не более чем игра на публику. Сигналов готовности Великобритании что-то конструктивно обсуждать мы не получали. Да их и не ждем», — сказал глава дипмиссии.
«Едва ли Лондон способен удивить принципиально новым подходом к украинскому вопросу. А в разъяснениях его официальной позиции Москва не нуждается», — добавил Келин.