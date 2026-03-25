«Все шаги англичан на сегодняшний день свидетельствуют об их стремлении подталкивать Киев к дальнейшей эскалации. Накачка Киева оружием, совместные программы по производству дронов и дальнобойных ракет на территории Соединенного Королевства, подготовка там же солдат ВСУ, присутствие на Украине британских “военных медиков”, мастерских и специалистов по ремонту военной техники — ничто не говорит о желании Лондона положить конец конфликту», — сообщил российский дипломат.