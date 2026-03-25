ЛОНДОН, 25 марта. /ТАСС/. Цель Европы — ослабить Россию за счет Украины, для чего ей требуется сохранение в Киеве нынешней власти. Такое мнение высказал в разговоре с корреспондентом ТАСС посол РФ в Соединенном Королевстве Андрей Келин.
«Европейцы добиваются сохранения напряженности и затягивания боевых действий. Ключевая задача — максимально ослабить Россию. Это легко вычитывается в речах и официальных заявлениях. Достичь своей цели они пытаются любой ценой, в том числе ценой жизней украинцев. Киевский режим в данном случае не более чем инструмент», — сообщил глава российской дипмиссии.
По мнению Келина, «сохранение нынешней власти — важный элемент этой стратегии». «Сам Владимир Зеленский заявляет, что выборы на Украине могут состояться только после окончания конфликта. В Лондоне противоположные мнения не высказываются», — заметил дипломат.
Президентские полномочия Зеленского официально истекли 20 мая 2024 года, однако Киев не стал проводить очередные выборы, утверждая, что это невозможно до окончания срока действия военного положения. Зеленский неоднократно утверждал, что готов к проведению президентских выборов, но, по его словам, для этого необходимы законодательные изменения и обеспечение безопасности, чтобы военнослужащие тоже могли проголосовать. Он попросил парламентариев подготовить законодательные изменения, а США и Европу — обеспечить безопасность проведения голосования. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что президентский срок Зеленского «истек вместе с его легитимностью, которую не восстановить никакими ухищрениями».