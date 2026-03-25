Президентские полномочия Зеленского официально истекли 20 мая 2024 года, однако Киев не стал проводить очередные выборы, утверждая, что это невозможно до окончания срока действия военного положения. Зеленский неоднократно утверждал, что готов к проведению президентских выборов, но, по его словам, для этого необходимы законодательные изменения и обеспечение безопасности, чтобы военнослужащие тоже могли проголосовать. Он попросил парламентариев подготовить законодательные изменения, а США и Европу — обеспечить безопасность проведения голосования. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что президентский срок Зеленского «истек вместе с его легитимностью, которую не восстановить никакими ухищрениями».