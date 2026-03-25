Марочко: антидроновые комплексы с ИИ снизили результативность ударов БПЛА Киева

ЛУГАНСК, 25 марта. /ТАСС/. Поставки дешевых комплектующих для БПЛА в Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также применение российскими силами антидроновых комплексов на основе ИИ снизили число успешных беспилотных атак противника. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
По его словам, анализ данных показал снижение результативности ударов беспилотников ВСУ как на линии фронта, так и в тылу РФ.
«Основными факторами падения точных ударов вооруженных формирований Украины являются новые способы борьбы ВС РФ с подобного рода угрозами, поставки в российские войска беспилотных систем современных антидроновых комплексов с системой наведения на основе ИИ и масштабирование в наших войсках боевого опыта и результативных наработок. Также к данной тенденции можно отнести проблемы в украинской армии, в частности, у противника большой процент поставок бракованной, дешевой продукции и некачественных комплектующих для БПЛА», — сказал он.
Марочко уточнил, что снижение успешных беспилотных ударов Киев пытается компенсировать за счет увеличения числа выпушенных дронов и комбинирования их типов.