Посол Келин: Британия ожидала быстрой победы США в Иране

ЛОНДОН, 25 марта. /ТАСС/. Власти Великобритании рассчитывали на быструю победу США над Ираном без последствий для мировой экономики. Такое мнение высказал в разговоре с корреспондентом ТАСС посол РФ в Соединенном Королевстве Андрей Келин.
«Британцы наверняка были осведомлены о планах союзника. Они синхронно с американцами выводили свой военный и гражданский персонал из региона, перебрасывали туда дополнительные самолеты и системы ПВО. Другое дело, по-видимому, англичане до последнего надеялись, что силовой акции либо получится избежать, либо она будет ограниченной по масштабам. Во всяком случае, судя по нашим контактам, они считали, что если агрессия и случится, то закончится быстрой победой над Ираном без экономических последствий», — сообщил глава дипмиссии.
Келин уверен — «помня трагические уроки войны в Ираке, британцы решили не участвовать в агрессии против Ирана». «Разрешение на использование американской авиацией своих аэродромов вроде бы дали не сразу и с оговорками. Не проявляют энтузиазма к участию в силовой разблокировке Ормузского пролива», — заметил посол.
Говоря о раздражении по этому поводу президента США Дональда Трампа и его жесткой критике премьер-министра Великобритании Кира Стармера, российский дипломат высказал уверенность, что «правящие лейбористы не упустят возможности проявить лояльность заокеанскому партнеру». «Просто на данном этапе в конкурсе “особых” отношений с президентом США с заметным отрывом победил израильский премьер Биньямин Нетаньяху», — сообщил Келин.
Собеседник агентства заметил, что за Великобританией в Вашингтоне «давно закрепилось реноме “сателлита”, готового на протяжении последних десятилетий беспрекословно поддерживать американские прожекты». «Поэтому любое появление у Лондона “особого мнения” воспринимается как угроза лояльности и встречается подобными выпадами. Это усугубляется своеобразным отношением Трампа к европейцам, которых он по большей части считает иждивенцами, паразитирующими на американской силе и мощи», — заметил Келин.
Однако он призвал не преувеличивать глубину трансатлантических разногласий. «Раскола нет и не будет. Ведь помимо политических, между американцами и британцами есть тесные институциональные связи. Они по-прежнему работают. На фоне глобальной турбулентности многолетние механизмы взаимодействия дают сбой и требуют отладки. Нам все это нужно учитывать, но не самоуспокаиваться», — заявил российский посол.