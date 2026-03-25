NYT: США в марте уничтожили в Эквадоре молочную ферму вместо базы наркоторговцев

НЬЮ-ЙОРК, 25 марта. /ТАСС/. США в марте уничтожили животноводческую и молочную ферму вместо предполагаемого лагеря наркоторговцев в Эквадоре. Об этом говорится в расследовании газеты The New York Times (NYT).
По ее информации, в этом месяце американские чиновники опубликовали видео мощного взрыва, на котором, по их словам, было запечатлено уничтожение лагеря наркоторговцев в сельской местности Эквадора. NYT со ссылкой на заявления жителей деревни отмечает, что военные удары США, вероятно, уничтожили не лагерь наркоторговцев, а молочную и животноводческую ферму.
По данным газеты, речь идет об отдаленной деревне Сан-Мартин на севере Эквадора. Военные США, согласно заявлению источников газеты, не принимали непосредственного участия в операции, однако предоставили вертолет, на котором 3 марта прибыло несколько эквадорских солдат.
Владелец фермы, а также другие местные жители отрицают утверждения о том, что она могла использоваться в качестве места для хранения оружия, пишет NYT. По словам местных жителей, удар по ферме был частью масштабной многодневной операции эквадорских солдат, которые ранее на той же неделе сожгли два заброшенных дома неподалеку, а затем также сбросили бомбы на один из домов.
Официальные лица Эквадора заявили, что военные якобы обнаружили на территории уничтоженных домов склады оружия и другие «доказательства незаконной деятельности». Газета указывает, что солдаты не предоставили этому доказательств, хотя обычно они публикуют фотографии изъятых во время операций запрещенных веществ и оружия.
В марте Южное командование ВС США (SOUTHCOM) сообщило, что американские и эквадорские военные приступили к совместным операциям против наркокартелей в южноамериканской республике. На кадрах, опубликованных на странице SOUTHCOM в X, видно, как группа военных садится в вертолет. В начале 2025 года президент США Дональд Трамп заявил об ужесточении мер в отношении наркоторговли. Объявив ряд латиноамериканских наркокартелей террористическими организациями, он издал директиву, разрешающую использовать против них вооруженные силы. Всего с сентября 2025 года в Карибском море было потоплено более 40 катеров, предположительно использовавшихся для перевозки наркотиков, погибли свыше 150 человек.