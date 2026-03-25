NYT: США в марте уничтожили в Эквадоре молочную ферму вместо базы наркоторговцев

В марте Южное командование ВС США (SOUTHCOM) сообщило, что американские и эквадорские военные приступили к совместным операциям против наркокартелей в южноамериканской республике. На кадрах, опубликованных на странице SOUTHCOM в X, видно, как группа военных садится в вертолет. В начале 2025 года президент США Дональд Трамп заявил об ужесточении мер в отношении наркоторговли. Объявив ряд латиноамериканских наркокартелей террористическими организациями, он издал директиву, разрешающую использовать против них вооруженные силы. Всего с сентября 2025 года в Карибском море было потоплено более 40 катеров, предположительно использовавшихся для перевозки наркотиков, погибли свыше 150 человек.