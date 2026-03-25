Тегеран связал стабильность в Персидском заливе с военной мощью армии

Новые инвестиции в регион Персидского залива и стабильность цен на нефть возможны только при обеспечении безопасности за счет военной силы Ирана, говорится в заявлении генерального штаба вооруженных сил исламской республики, о котором сообщает ТАСС.
В документе подчеркивается, что без гарантий стабильности со стороны иранской армии не стоит ожидать восстановления прежнего уровня цен на энергоносители и притока инвестиций в регион.
В генштабе заявили, что устойчивость обстановки должна обеспечиваться силовыми возможностями страны. В тексте также отмечается, что возвращение к прежнему порядку возможно лишь при отсутствии угроз в адрес Ирана.
Обращаясь к оппонентам, военные указали, что, по их оценке, баланс сил изменился, а попытки давления не привели к ожидаемым результатам.
В заявлении подчеркивается, что любые договоренности не могут рассматриваться как успешные, если не учитывают текущие изменения в стратегической обстановке.
