Тегеран связал стабильность в Персидском заливе с военной мощью армии

Новые инвестиции в регион Персидского залива и стабильность цен на нефть возможны только при обеспечении безопасности за счет военной силы Ирана, говорится в заявлении генерального штаба вооруженных сил исламской республики, о котором сообщает ТАСС.

Новые инвестиции в регион Персидского залива и стабильность цен на нефть возможны только при обеспечении безопасности за счет военной силы Ирана, говорится в заявлении генерального штаба вооруженных сил исламской республики, о котором сообщает ТАСС.

В документе подчеркивается, что без гарантий стабильности со стороны иранской армии не стоит ожидать восстановления прежнего уровня цен на энергоносители и притока инвестиций в регион.

В генштабе заявили, что устойчивость обстановки должна обеспечиваться силовыми возможностями страны. В тексте также отмечается, что возвращение к прежнему порядку возможно лишь при отсутствии угроз в адрес Ирана.

Обращаясь к оппонентам, военные указали, что, по их оценке, баланс сил изменился, а попытки давления не привели к ожидаемым результатам.

В заявлении подчеркивается, что любые договоренности не могут рассматриваться как успешные, если не учитывают текущие изменения в стратегической обстановке.

Тегеран заподозрил ловушку в предложении США о встрече в Исламабаде.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
