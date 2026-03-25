Эксперт Бабаев: Китай достиг уровня реальной конкуренции с США

Как он напомнил, и Россия, и КНР неоднократно подчеркивали, что односторонние барьеры — это «обоюдоострый меч». «Во-первых, торговые пошлины в конечном итоге ложатся на плечи потребителей. Американцы, европейцы просто вынуждены больше платить за нужный им товар, — сказал директор ИКСА РАН. — Более того, чем чаще США и ряд других стран Запада используют санкционные и ограничительные меры для борьбы с конкуренцией, тем больше страны глобального большинства задумываются о соответствии реальности продвигаемых Западом идеалов свободного рынка». Бабаев отметил, что в итоге неизбежно возникает вопрос о справедливости «западоцентричного» мирового порядка. «В этом смысле Боаоский азиатский форум — важный инструмент консолидации мирового большинства, — подчеркнул он. — Сегодня мы говорим не только про Азию. Это и страны Африки, Латинской Америки, и некоторые государства Европы».