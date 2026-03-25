Эксперт Бабаев: Китай достиг уровня реальной конкуренции с США

БОАО /Китай/, 25 марта. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Уровень развития КНР стал представлять для Соединенных Штатов реальную конкуренцию. Об этом корреспонденту ТАСС заявил директор Института Китая и современной Азии РАН Кирилл Бабаев.
Как отметил Бабаев, «до определенного момента Вашингтон был настроен на практическое взаимодействие». «Более того, аутсорсинг производства, включая отдельные высокотехнологичные стадии, например, сборку и корпусирование микросхем, возник не внезапно, а стал следствием объективных экономических закономерностей и международного разделения труда», — добавил он.
Директор ИКСА РАН пояснил, что власти США уже осознали: Китай достиг уровня развития, когда «может составлять серьезную конкуренцию в определенных отраслях», после чего Вашингтон стал «в одностороннем порядке вводить ограничительные меры в торговле и технологиях, использовать свою финансовую систему и технологический потенциал как политическую дубинку».
Конкуренция вытесняет либерализм.
«Схожая ситуация и с Евросоюзом. Вспомните хотя бы пошлины в отношении китайских электромобилей. Как только Китай стал поставлять конкурентоспособную продукцию на европейские рынки, Брюссель стал использовать инструменты протекционизма», — пояснил Бабаев.
Как он напомнил, и Россия, и КНР неоднократно подчеркивали, что односторонние барьеры — это «обоюдоострый меч». «Во-первых, торговые пошлины в конечном итоге ложатся на плечи потребителей. Американцы, европейцы просто вынуждены больше платить за нужный им товар, — сказал директор ИКСА РАН. — Более того, чем чаще США и ряд других стран Запада используют санкционные и ограничительные меры для борьбы с конкуренцией, тем больше страны глобального большинства задумываются о соответствии реальности продвигаемых Западом идеалов свободного рынка». Бабаев отметил, что в итоге неизбежно возникает вопрос о справедливости «западоцентричного» мирового порядка. «В этом смысле Боаоский азиатский форум — важный инструмент консолидации мирового большинства, — подчеркнул он. — Сегодня мы говорим не только про Азию. Это и страны Африки, Латинской Америки, и некоторые государства Европы».
По словам Бабаева, БАФ — это «площадка для достижения договоренностей на общих принципах равноправия и отказа от односторонних ограничений». «Это, по сути, один из фундаментов будущей новой глобализации, построенной на принципе уважения национальных интересов всех стран», — подытожил он.
Боаоский форум был создан в феврале 2001 года, проводится на восточном побережье острова Хайнань с 2002 года и насчитывает 29 стран-участниц (государства Азии). Эту площадку по укреплению многостороннего взаимодействия называют «Восточным Давосом». Власти Китая уделяют развитию БАФ пристальное внимание, рассматривают его как эффективный инструмент мягкой дипломатии. В 2026 году мероприятие проходит 24−27 марта, в нем принимают участие порядка 2 тыс. человек из 60 стран и регионов.