РИА Новости: рота ВСУ пропала без вести в Харьковской области

Рота Вооружённых сил Украины пропала без вести в Харьковской области. Об этом РИА Новости рассказали в российских силовых структурах.
«Между сёлами Волоховка и Бочково “пропала без вести” практически вся вторая рота 1-го батальона 159-й бригады ВСУ», — цитирует агентство собеседника.
Он отметил, что на этом участке фронта бригада понесла существенные потери, когда украинские военные пытались форсировать реку Волчью.
Ранее стало известно, что переброшенные к Волчанским Хуторам Харьковской области операторы систем БПЛА ВСУ пропали без вести.
