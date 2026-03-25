Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Axios: власти Ирана считают предложение Трампа о переговорах уловкой

Руководство Ирана считает, что инициатива США о проведении переговоров в Исламабаде может быть уловкой.

Источник: Аргументы и факты

Руководство Ирана считает, что инициатива США о проведении переговоров в Исламабаде может быть уловкой. Об этом 24 марта сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

По его данным, иранская сторона через посредников из Пакистана, Египта и Турции передала, что переброска американских военных на Ближний Восток усилила настороженность в Тегеране относительно возможных намерений Вашингтона. Представители исламской республики указали, что не хотят вновь оказаться в ситуации обмана, напомнив, что атаки на Иран в июне прошлого года и 28 февраля текущего года произошли на фоне переговорного процесса.

Как сообщает портал, предложенный США план урегулирования конфликта, состоящий из 15 пунктов, рассматривается Вашингтоном в качестве основы для дальнейших переговоров. При этом представители американской администрации рассчитывают выяснить, готов ли Тегеран пойти на уступки, на которые он не соглашался в ходе предыдущих раундов диалога.

Источник Axios в Белом доме также отметил, что США сохраняют возможность перехода к наземной фазе операции против Ирана, однако окончательное решение по этому вопросу пока не принято.

