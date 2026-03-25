Эксперт Бабаев: коллективного Запада уже нет

«Коллективного Запада уже не существует — между Европой и США есть непримиримые идеологические противоречия. Это и идеология “Америка прежде всего” со всеми проистекающими из нее последствиями для Европы: от тарифов [президента США Дональда] Трампа на европейский экспорт до разногласий по Украине и климатической повестке», — пояснил Бабаев в ходе эксклюзивного интервью на Боаоском азиатском форуме в южнокитайской провинции Хайнань.
Он отметил, что многие государства Европы действительно «все чаще задумываются, насколько конфронтационная линия по отношению к России отвечает их национальным интересам, особенно на фоне усугубляющегося энергетического кризиса и экономических потерь от санкций и сворачивания торговли». По его словам, партнерские отношения между государствами западного лагеря ослабевают, «а между странами мирового большинства — наоборот, растет консолидация».
«Обе эти тенденции — следствие недальновидной и противоречивой политики США, — уточнил директор ИКСА РАН. — Пошлины Трампа в отношении своих союзников в Азии подталкивают эти страны к сближению с Китаем. Это, кстати, очень хорошо видно по повестке БАФ».
Как считает Бабаев, в условиях нестабильной международной обстановки значение регионального сотрудничества сильно возрастает. «На форуме в Боао много говорят о развитии модели многостороннего взаимодействия с учетом азиатской специфики, чтобы Азиатско-Тихоокеанский регион выступал форпостом сотрудничества в условиях глобальной неопределенности, которая, совершенно точно, с нами надолго, — сказал он. — Таким образом, форум становится ареной для мирового большинства, которое настроено самостоятельно формировать собственную повестку будущего развития».
Боаоский форум был создан в феврале 2001 года, проводится на восточном побережье острова Хайнань с 2002 года и насчитывает 29 стран-участниц (государства Азии). Эту площадку по укреплению многостороннего взаимодействия называют «Восточным Давосом». Власти Китая уделяют развитию БАФ пристальное внимание, рассматривают его как эффективный инструмент мягкой дипломатии. В 2026 году мероприятие проходит