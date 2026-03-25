Дэвис: эскалация конфликта с Ираном грозит США катастрофой

«Худшее, что могут сделать США сейчас — это эскалировать конфликт, расширив его до наземных операций в попытке заставить Иран подчиниться условиям Трампа», — написал он в соцсети X*.
Это, отметил отставной военный, может в значительной степени увеличить издержки для Штатов, особенно если Иран успешно отразит попытку захвата острова Харк. Даже успех такой операции, заметил Дэвис, не сможет оказать какого-либо стратегического влияния на ход конфликта, а только повысит дальнейшие издержки США.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Соединенные Штаты рассматривают возможность отправки десантной дивизии Сухопутных войск в зону конфликта с Ираном.
США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. Под удары попали крупнейшие города страны, в том числе столица — Тегеран. Являвшийся на тот момент верховным лидером исламской республики аятолла Али Хаменеи погиб. Ираном было объявлено о масштабной ответной операции. Боевые действия затронули территории нескольких государств Ближнего Востока.
* Заблокирована в России по требованию Генпрокуратуры.