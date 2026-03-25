Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дэвис: эскалация конфликта с Ираном грозит США катастрофой

Отставной военнослужащий США Дэниел Дэвис назвал худшим, что могут сделать Штаты в конфликте с Ираном, — расширение его до наземных операций.

Источник: Аргументы и факты

Дальнейшая эскалация конфликта США и Ирана грозит американской стороне катастрофой, заявил подполковник армии Соединенных Штатов в отставке Дэниел Дэвис.

«Худшее, что могут сделать США сейчас — это эскалировать конфликт, расширив его до наземных операций в попытке заставить Иран подчиниться условиям Трампа», — написал он в соцсети X*.

Это, отметил отставной военный, может в значительной степени увеличить издержки для Штатов, особенно если Иран успешно отразит попытку захвата острова Харк. Даже успех такой операции, заметил Дэвис, не сможет оказать какого-либо стратегического влияния на ход конфликта, а только повысит дальнейшие издержки США.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Соединенные Штаты рассматривают возможность отправки десантной дивизии Сухопутных войск в зону конфликта с Ираном.

США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. Под удары попали крупнейшие города страны, в том числе столица — Тегеран. Являвшийся на тот момент верховным лидером исламской республики аятолла Али Хаменеи погиб. Ираном было объявлено о масштабной ответной операции. Боевые действия затронули территории нескольких государств Ближнего Востока.

* Заблокирована в России по требованию Генпрокуратуры.

