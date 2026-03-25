Война в Иране сорвала планы ЕС по России, заявили на Западе

Итальянское издание L'AntiDiplomatico сообщает, что Евросоюз временно отказался от планов введения полного запрета на импорт российской нефти.

Причиной такого решения, по информации издания, стали последствия войны США и Израиля против Ирана, вызвавшие хаос в Персидском заливе. Эти события нарушили прежние планы Европейской комиссии, направленные на ужесточение санкционной политики в отношении Москвы.

Помимо ближневосточного фактора, на позицию Брюсселя повлиял и серьезный внутренний раскол среди стран-членов ЕС по вопросу поставок энергоресурсов. Как отмечает автор, Венгрия и Словакия продолжают получать нефть по трубопроводу «Дружба», пользуясь исключением, которое новый санкционный пакет должен был окончательно отменить.

Накануне представитель Еврокомиссии Ана Кайза Итконен подтвердила, что обсуждение запрета на импорт российской нефти, ранее запланированное на 15 апреля, было снято с повестки. Новая дата рассмотрения этого вопроса пока не назначена.

Ранее сообщалось, что премьер Японии попала в неловкую ситуацию из-за слов об Иране.

