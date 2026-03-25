Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Axios: в Иране считают предложение Вашингтона о мирных переговорах уловкой

В Иране считают, что предложение Вашингтона о мирных переговорах — это уловка, пишет Axios со ссылкой на источники.

Отмечается, что иранские официальные лица заявили странам, пытающимся выступить посредниками в мирных переговорах с США, что американский президент Дональд Трамп уже дважды обманул их, и теперь они не хотят, чтобы их «снова одурачили».

Передвижения американских военных и решение направить значительное подкрепление усилили их подозрения, говорится в статье.

Портал напомнил, что во время двух предыдущих раундов переговоров Белый дом одобрил внезапные атаки на Иран.

Трамп ранее заявил, что США ведут переговоры с «правильными людьми» в Иране.

При этом иранское агентство Fars со ссылкой на источник пишет, что власти Ирана не имели каких-либо контактов с главой американской администрации.

