Axios: в Иране считают предложение Вашингтона о мирных переговорах уловкой

В Иране считают, что предложение Вашингтона о мирных переговорах — это уловка, пишет Axios со ссылкой на источники.
Отмечается, что иранские официальные лица заявили странам, пытающимся выступить посредниками в мирных переговорах с США, что американский президент Дональд Трамп уже дважды обманул их, и теперь они не хотят, чтобы их «снова одурачили».
Передвижения американских военных и решение направить значительное подкрепление усилили их подозрения, говорится в статье.
Портал напомнил, что во время двух предыдущих раундов переговоров Белый дом одобрил внезапные атаки на Иран.
Трамп ранее заявил, что США ведут переговоры с «правильными людьми» в Иране.
При этом иранское агентство Fars со ссылкой на источник пишет, что власти Ирана не имели каких-либо контактов с главой американской администрации.