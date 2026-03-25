Соскин: Трамп не простит Зеленскому оскорбительную выходку его жены

Американский президент Дональд Трамп не простит Владимиру Зеленскому инцидент с его супругой Еленой, произошедший в Вашингтоне. Такое мнение выразил бывший помощник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.
Ранее Елена Зеленская, выступая на мероприятии в Вашингтоне, поблагодарила Соединенные Штаты, обратившись к пустому креслу, где ранее находилась первая леди США Мелания Трамп, покинувшая зал до этого момента.
Соскин заявил, что счел данный жест символичным, указав, что Зеленская могла таким образом продемонстрировать неуважение к супруге президента США. Он отметил, что подобное поведение может быть воспринято как серьезное оскорбление.
«Видать намекает, что считает ее за пустое место, а это страшное оскорбление для первой леди США. Трамп такого не простит», — сказал в эфире своего YouTube-канала Соскин.
Для Дональда Трампа вопросы семьи имеют большое значение и именно поэтому, как считает Соскин, глава США не оставит произошедшее без реакции.
Комментируя инцидент, бывший помощник Кучмы также охарактеризовал произошедшее как позорное поведение.
«Это просто позор. Тебя пригласили на встречу, дали выговориться — а ты плюешь под ноги и считаешь хозяйку за пустое место. Мерзкая ситуация», — заключил он.
Ранее Дональд Трамп заявил, что его жена войдет в историю из-за важной работы с Россией и Украиной.