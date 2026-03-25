Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Над Ленобластью сбиты 56 беспилотников: отражение атак продолжается

Губернатор Дрозденко сообщил об уничтожении над Ленинградской областью 56 БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил об отражении массированной атаки беспилотных летательных аппаратов в среду. В своем telegram-канале он уточнил, что за время действия воздушной опасности над регионом были ликвидированы 56 вражеских беспилотников.

Ранее KP.RU сообщил, что в порту Усть-Луги проводится локализация возгорания в результате атаки на регион. В Выборге повреждена кровля жилого дома. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Сообщение об опасности БПЛА в небе над регионом появилось около 00:34 по мск. В настоящий момент отражение атак беспилотников продолжается.

Накануне, 24 марта, Минобороны России сообщило, что в течение трех часов над регионами России были успешно перехвачены и уничтожены 139 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше