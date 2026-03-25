Над Ленобластью сбиты 56 беспилотников: отражение атак продолжается

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил об отражении массированной атаки беспилотных летательных аппаратов в среду. В своем telegram-канале он уточнил, что за время действия воздушной опасности над регионом были ликвидированы 56 вражеских беспилотников.
Ранее KP.RU сообщил, что в порту Усть-Луги проводится локализация возгорания в результате атаки на регион. В Выборге повреждена кровля жилого дома. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Сообщение об опасности БПЛА в небе над регионом появилось около 00:34 по мск. В настоящий момент отражение атак беспилотников продолжается.
Накануне, 24 марта, Минобороны России сообщило, что в течение трех часов над регионами России были успешно перехвачены и уничтожены 139 украинских беспилотных летательных аппаратов.