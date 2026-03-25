Самолет Зеленского не смогли починить и помыть: сорваны работы на 17,7 млн

Президентский самолет Зеленского не помыли и не обеспечили чистой водой: тендер на 17,7 млн гривен сорван из-за отсутствия подрядчиков. Что известно о состоянии борта UR-ABA — в материале aif.ru.

Источник: Аргументы и факты

Главный самолёт Владимира Зеленского, нуждающийся в ремонте, остался без необходимого обслуживания и качественной питьевой воды, выяснил aif.ru.

Государственное предприятие «Украина», отвечающее за VIP-перевозки высшего руководства страны, не смогло найти подрядчика для планового технического обслуживания основного президентского самолета Airbus A319−115 (борт UR-ABA). Соответствующий тендер в системе госзакупок был признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок.

Ожидаемая стоимость закупки составляла 17,678 миллионов гривен (32,6 миллионов в рублевом эквиваленте). Согласно технической документации, планировалось выполнить комплекс из 12 специализированных работ, включая диагностику внутренних узлов двигателя, детальный осмотр конструкции крыла, проверку систем шасси, тормозов, предкрылков, а также дезинфекцию системы питьевой воды, подаваемой пассажирам в салоне. После завершения работ требовалось полностью помыть воздушное судно.

Поскольку торги не состоялись, предприятие «Украина» изменило стратегию закупок. В марте 2026 года были объявлены несколько тендеров на обслуживание отдельных узлов и агрегатов того же борта.

Напомним, Airbus A319−115 ACJ, используемый для перевозки президента и членов правительства, был приобретен для государственных нужд в период президентства Виктора Ющенко.

24 марта этот борт обеспечил прибытие первой леди Елены Зеленской в Вашингтон для участия в саммите глобальной коалиции под названием «Содействуем будущему вместе». Любопытно, что перед выступлением Зеленской первая леди США Меланья Трамп покинула здание.

