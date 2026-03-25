Минобороны: за ночь над регионами РФ сбиты 389 украинских БПЛА

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили массированную ночную атаку беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как сообщили в Министерстве обороны РФ, за прошедшую ночь дежурными силами ПВО в период с 23:00 мск 24 марта до 07:00 мск 25 марта перехвачены и уничтожены 389 вражеских беспилотников самолетного типа.
По данным оборонного ведомства, беспилотники ВСУ ликвидированы над 14 регионами России.
KP.RU сообщал об уничтожении над Ленинградской областью 56 вражеских беспилотников. По словам губернатора региона Александра Дрозденко, пока что отражение атак беспилотников продолжается.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше