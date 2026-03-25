Белоруссия и КНДР обсудят развитие двусторонних отношений в Пхеньяне

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с официальным визитом в КНДР, сообщает БелТА.

По данным пресс-службы главы государства, поездка проходит по приглашению председателя государственных дел КНДР Ким Чен Ына и запланирована на 25−26 марта.

Ключевым событием станут переговоры лидеров двух стран. Планируется обсудить развитие двусторонних отношений, определить приоритетные направления сотрудничества и возможные совместные проекты.

В Минске отмечали, что визит направлен на укрепление договорно-правовой базы и расширение взаимодействия между странами.

Параллельно, как сообщается, в администрации президента США Дональда Трампа рассматривается возможность приглашения Лукашенко в Белый дом в Вашингтоне. По данным источников, обсуждение возможного визита ведется уже несколько месяцев, однако окончательное решение пока не принято.

Ранее сам белорусский лидер заявлял, что Трамп предлагал провести встречу в своей резиденции в штате Флорида.

