Белоруссия и КНДР обсудят развитие двусторонних отношений в Пхеньяне

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с официальным визитом в КНДР, сообщает БелТА.
По данным пресс-службы главы государства, поездка проходит по приглашению председателя государственных дел КНДР Ким Чен Ына и запланирована на 25−26 марта.
Ключевым событием станут переговоры лидеров двух стран. Планируется обсудить развитие двусторонних отношений, определить приоритетные направления сотрудничества и возможные совместные проекты.
В Минске отмечали, что визит направлен на укрепление договорно-правовой базы и расширение взаимодействия между странами.
Параллельно, как сообщается, в администрации президента США Дональда Трампа рассматривается возможность приглашения Лукашенко в Белый дом в Вашингтоне. По данным источников, обсуждение возможного визита ведется уже несколько месяцев, однако окончательное решение пока не принято.
Ранее сам белорусский лидер заявлял, что Трамп предлагал провести встречу в своей резиденции в штате Флорида.
Читайте также: Президент РФ поздравил Ким Чен Ына с переизбранием на пост главы КНДР.