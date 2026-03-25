Ракеты, дроны и бомбы: Иран атакует израильские базы и объекты США 80-й раз подряд

Корпус стражей исламской революции (КСИР) отчитался о 80-й волне обстрелов с момента обострения конфликта. Элитные иранские подразделения задействовали твердотопливные ракетные системы, боевые беспилотники и высокоточные бомбы для нанесения ударов по территории Израиля.

Согласно заявлению представителей ведомства, в ходе текущей операции ключевыми целями стали «места сбора сил на севере» Израиля. Командование подчеркнуло, что данные районы «будут подвергаться массированным ракетным атакам и ударам беспилотников без каких-либо ограничений».

Среди приоритетных мишеней в официальном обращении упоминаются Тель-Авив и город Кирьят-Шмона. Помимо израильских территорий, под огневое воздействие попали четыре военные базы США, размещенные в странах Персидского залива.

В КСИР утверждают, что успешно поразили все намеченные объекты. По словам военных, противник получил урон в результате применения комбинированного арсенала из жидкотопливных и твердотопливных систем, а также специализированных авиационных средств поражения.

Конфликт между Израилем, США и Ираном, начавшийся в конце февраля 2026 года, продолжается уже почти месяц. Израиль и американские силы нанесли тысячи ударов по иранским военным объектам, ракетным базам и инфраструктуре КСИР. Иран в ответ регулярно обстреливает Израиль баллистическими ракетами и дронами, нанося повреждения в Тель-Авиве и южных городах. Есть жертвы с обеих сторон. За это время в Иране сменилось руководство — новым верховным лидером стал Моджтаба Хаменеи, эскалация затронула «Хезболлу» в Ливане, а закрытие Ормузского пролива резко подняло цены на нефть. Несмотря на военное давление, Иран продолжает сопротивление, а президент США Трамп заявляет о «продуктивных переговорах» с Тегераном, хотя Израиль настаивает на продолжении кампании.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
