Лукашенко прибыл с официальным визитом в КНДР

Источник: Аргументы и факты

Начался официальный визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Корейскую Народно-Демократическую Республику. Об этом сообщает агентство БелТА.

Визит проходит 25−26 марта по приглашению председателя государственных дел КНДР Ким Чен Ына. Ранее пресс-служба главы белорусского государства информировала о предстоящей поездке.

Центральным мероприятием станут переговоры лидеров двух стран. Ожидается, что стороны обсудят весь спектр направлений развития двусторонних отношений, определят ключевые сферы взаимного интереса и наиболее перспективные проекты для реализации.

В Минске также отмечали, что визит направлен на укрепление договорно-правовой базы сотрудничества и активизацию взаимодействия между Белоруссией и КНДР.

