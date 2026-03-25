Лукашенко прибыл с официальным визитом в КНДР

Начался официальный визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Корейскую Народно-Демократическую Республику. Об этом сообщает агентство БелТА.
Визит проходит 25−26 марта по приглашению председателя государственных дел КНДР Ким Чен Ына. Ранее пресс-служба главы белорусского государства информировала о предстоящей поездке.
Центральным мероприятием станут переговоры лидеров двух стран. Ожидается, что стороны обсудят весь спектр направлений развития двусторонних отношений, определят ключевые сферы взаимного интереса и наиболее перспективные проекты для реализации.
В Минске также отмечали, что визит направлен на укрепление договорно-правовой базы сотрудничества и активизацию взаимодействия между Белоруссией и КНДР.