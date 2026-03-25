Главные новости к утру 25 марта 2026 года

Около 290 военных США получили ранения и травмы в ходе боевых операций против Ирана, утверждает телеканал CNN. Как отмечается, 255 из них уже вернулись в строй. В КСИР 4 марта заявляли, что уже более 680 военных США и Израиля погибли и пострадали в конфликте.