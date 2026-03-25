Главные новости к утру 25 марта 2026 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 25 марта 2026.
Стало известно содержание 15 пунктов мирного плана США для Ирана
Израильский телеканал N12 раскрыл содержание 15 пунктов мирного плана, который Вашингтон представил Тегерану. Белый дом предлагает объявить месячное прекращение огня, в течение которого стороны обсудят пункты соглашения, аналогичные тем, что были подписаны в Газе и Ливане.
Иран предпочел Вэнса в качестве переговорщика вместо Уиткоффа
Телеканал CNN утверждает, что представители Ирана дали понять администрации Трампа, что не желают возобновлять переговоры со спецпосланником Стивом Уиткоффом и зятем президента Дональда Трампа Джаредом Кушнером и предпочли бы взаимодействовать с вице-президентом Джей Ди Вэнсом.
Регионы России подверглись атаке БПЛА и ракетному обстрелу
Российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили над 14 регионами РФ 389 украинских БПЛА. В Ленинградской области из-за атаки дронов началось возгорание в порту Усть-Луга. Белгород и Белгородский муниципальный округ подверглись ракетному обстрелу со стороны ВСУ. Последствия уточняются.
СМИ раскрыли число военных США, пострадавших в войне с Ираном
БПЛА атаковал топливный бак в международном аэропорту Кувейта
Беспилотники атаковали топливный бак в международном аэропорту Кувейта, возник пожар. Об этом сообщает Reuters. Были немедленно задействованы экстренные службы, пожарные расчёты. Уточняется, что пострадавших нет. По предварительным данным, был нанесён лишь материальный ущерб.