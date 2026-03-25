Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Инициатор миссии «Марш Мира» заявил об охоте ВСУ на российских волонтёров

Представители киевского режима ведут настоящую охоту на российских волонтёров, назначая за них крупные награды и практикуя похищения. С таким заявлением в беседе с ТАСС выступил инициатор гуманитарной миссии «Марш Мира» Дмитрий Исаенко.

Активист заявил, что за головы гуманитарных работников назначаются крупные вознаграждения, а похищения стали частой практикой. По его словам, это направление противостояния не менее важно, чем непосредственные боевые действия, где сражаются наши военные. Сам Исаенко столкнулся с агрессией лично.

«Я был похищен в августе 2022 года на территории Запорожской области, до сих пор не выяснили личности тех, кто меня похитил, известен только заказчик», — поделился он.

Участники гуманитарной инициативы постоянно подвергаются атакам. Несмотря на это, деятельность не прекращается: за всё время существования проекта было совершено 57 поездок.

В зону конфликта и местным жителям удалось доставить более 100 большегрузов с помощью. Ранее Исаенко также выступил с инициативой установить в России памятник, посвященный всем живым и погибшим в ходе этих миссий людям.

Ранее Life.ru писал, что в Запорожской области трое волонтёров ранены при атаке вражеского БПЛА. Беспилотник атаковал автомобиль на дороге в районе села Кутузовка. В момент удара в машине находились волонтёры, занимавшиеся доставкой помощи гражданскому населению. Они получили ранения различной степени тяжести.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

