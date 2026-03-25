По зданиям СБУ на западе Украины нанесли удары, есть погибшие

Удары нанесены по зданиям СБУ в Ивано-Франковске и Виннице, есть погибшие и раненые, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
По его данным, в Ивано-Франковске погибли как минимум два человека, не менее 16 получили ранения. Часть пострадавших находится в тяжелом состоянии.
Он уточнил, что удары пришлись по объектам Службы безопасности Украины, где, по его словам, размещались центры управления и военная инфраструктура.
Также, как утверждается, удар был нанесен по зданию СБУ в Виннице. В момент атаки там могли находиться представители командования ВСУ и иностранные специалисты.
Ранее сообщалось, что командир 14-го армейского корпуса ВСУ Павел Житняк находится в военном госпитале в Сумах и готовится к прохождению медицинской комиссии для увольнения из ВСУ.