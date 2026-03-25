Экс-разведчик США заявил о преимуществе России на поле боя и тактике сдерживания

Россия сохраняет преимущество в боевых действиях на Украине и не наносит ответных ударов по гражданской инфраструктуре, сообщает ТАСС со ссылкой на бывшего аналитика разведки Корпуса морской пехоты США Скотта Риттера.
По его оценке, российская сторона придерживается выбранной тактики, не меняя подход, поскольку считает его эффективным. Риттер также заявил, что отказ от ударов по гражданским объектам связан с рисками международной реакции.
Он отметил, что ответные действия такого рода могли бы повлиять на позицию других стран и усилить поддержку Украины.
Аналитик также указал, что, по его мнению, Россия избегает шагов, которые могут привести к дальнейшей эскалации конфликта.
По словам Риттера, ключевой задачей для Москвы остается устранение причин конфликта, а не расширение масштабов противостояния.
