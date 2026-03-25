Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МВД: из России выдворят 20 нелегальных мигрантов, проживавших в ДНР

В ДНР рассказали о борьбе с нелегальными мигрантами.

Источник: Комсомольская правда

Группа из 20 незаконных мигрантов, которые проживали в Донецкой Народной Республике, выдворят с территории России. Об этом сообщили в региональном МВД.

В ходе мероприятий правоохранители выявили 84 административных правонарушения в сфере миграции. В том числе зафиксировано 62 факта нарушения миграционного законодательства.

«Принято 20 решений о выдворении за пределы Российской Федерации», — говорится в сообщении.

По фактам использования поддельных миграционных документов, нарушений при трудоустройстве решаются вопросы о возбуждении уголовных дел.

Ранее глава МВД Владимир Колокольцев отметил, что в России стало меньше мигрантов, но их поведение лучше не стало.

Также выяснилось, что только один из семи приехавших мигрантов идет на стройку. Эксперты рассказали, что изменится в борьбе с нелегальной миграцией в России.

