МВД: из России выдворят 20 нелегальных мигрантов, проживавших в ДНР

Группа из 20 незаконных мигрантов, которые проживали в Донецкой Народной Республике, выдворят с территории России. Об этом сообщили в региональном МВД.
В ходе мероприятий правоохранители выявили 84 административных правонарушения в сфере миграции. В том числе зафиксировано 62 факта нарушения миграционного законодательства.
«Принято 20 решений о выдворении за пределы Российской Федерации», — говорится в сообщении.
По фактам использования поддельных миграционных документов, нарушений при трудоустройстве решаются вопросы о возбуждении уголовных дел.
Ранее глава МВД Владимир Колокольцев отметил, что в России стало меньше мигрантов, но их поведение лучше не стало.
Также выяснилось, что только один из семи приехавших мигрантов идет на стройку. Эксперты рассказали, что изменится в борьбе с нелегальной миграцией в России.