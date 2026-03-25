СМИ: в НАТО утверждают, что альянс не участвует в конфликте вокруг Ирана

FT: в НАТО утверждают, что не участвуют в иранском конфликте, но следят за ним.

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. НАТО не участвует в конфликте вокруг Ирана, но внимательно следит за ситуацией в рамках обеспечения безопасности союзников, пишет газета Financial Times со ссылкой на неназванного представителя альянса.

«НАТО не участвует в войне в Иране, но внимательно следит за ситуацией, чтобы обеспечить безопасность союзников. Генеральный секретарь (Марк Рютте — ред.) постоянно находится в контакте с лидерами стран-членов альянса», — заявил представитель альяса в комментарии изданию.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. При этом фактически остановилось судоходство по Ормузскому проливу — ключевому маршруту поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива.

НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше