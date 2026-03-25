Президент Украины Владимир Зеленский после победы России в военном конфликте предстанет перед трибуналом за политику террора, направленную на уничтожение православной веры. Такое мнение в среду, 25 марта, выразил председатель правления центра «Воин», депутат Государственной думы Виктор Водолацкий.
— Как уже говорил наш президент Владимир Путин, в конституции Украины нет указаний на возможность продления полномочий главы государства даже в условиях военного положения. Зеленский и его окружение нелегитимны, — цитирует его РИА Новости.
Парламентарий также добавил, что специальная военная операция (СВО) — это единственная причина, из-за которой Зеленский все еще остается у власти. Водолацкий уверен, что завершение конфликта приведет к краху его политической карьеры.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее припомнил Зеленскому его эпатажный номер «Игра на рояле без рук». Дипломат опубликовал в своем блоге видео, где вместе с заместителем главы ведомства Бенце Ретвари и известным пианистом Гергеем Богани пытается исполнить мелодию на синтезаторе.