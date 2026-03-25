Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Президент Германии указал на катастрофическую ошибку Трампа

Война США против Ирана является катастрофической ошибкой и нарушением норм международного права. На это указал президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, передает Politico.

Источник: AP 2024

«Эта война — и, пожалуйста, простите меня за эти слова, как человека, непосредственно вовлеченного в ситуацию, — является политически катастрофической ошибкой», — подчеркнул Штайнмайер.

По словам президента, американская операция нарушает международное право. Он подчеркнул, что ее оправдание с помощью аргумента о якобы неминуемой атаке на США «не выдерживает критики».

Ранее стало известно, что представители Ирана выдвинули администрации президента США Дональда Трампа максималистские требования для возобновления переговоров по соглашению о прекращении огня.

