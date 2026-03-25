FT: заявления Рютте о поддержке США вызвали раздражение в Европе

По их словам, предложение Рютте о возможном участии европейских стран в операции в Ормузском проливе поставило их «в неудобное положение», поскольку ЕС не готов вовлекаться в конфликт. Беспокойство Европы по поводу конфликта, который привел к эскалации на Ближнем Востоке и вызвал резкий рост цен на нефть и газ, резко контрастирует с комментариями генсека НАТО, регулярно пытающегося угодить американскому лидеру, чтобы Вашингтон продолжал участвовать в делах альянса, утверждает издание.
Дипломаты отметили, что обеспокоены расхождением между словами Рютте и мнением большинства европейских столиц. Глава евродипломатии Кая Каллас подчеркивала, что происходящее «не является войной Европы», ее поддержали представители Германии, Италии и Испании, отмечает издание. В то же время представитель НАТО заявил газете, что альянс не участвует в боевых действиях, но следит за ситуацией.
28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС) заявил о масштабной ответной операции, атаковав Израиль. Ударам также подверглись объекты США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. 11 марта представитель центрального штаба иранских ВС «Хатам аль-Анбия» заявил, что Иран не позволит провозить через Ормузский пролив, через который проходит примерно пятая часть мирового экспорта нефти, какие-либо нефтегрузы, имеющие отношение к Соединенным Штатам и их союзникам.